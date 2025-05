Sospesi tempo pieno e mensa nelle scuole dell' infanzia | FdI attacca il Comune

Fratelli d’Italia attacca il Comune di Salerno per la sospensione anticipata del tempo pieno e del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia, che avverrà dal 6 giugno, ben prima della chiusura ufficiale dell'anno scolastico fissata al 30 giugno. Il coordinatore cittadino, Pietro Vuolo, insieme al delegato, evidenzia le problematiche derivanti da questa decisione, sollevando interrogativi sulla gestione scolastica.

Dal 6 giugno sarà sospeso il tempo pieno e il servizio mensa nelle scuole dell'infanzia del Comune di Salerno, in anticipo rispetto alla chiusura ufficiale dell'anno scolastico fissata al 30 giugno. A denunciarlo sono il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Pietro Vuolo, e il delegato.

