Sorrentino | Gli infortuni hanno condizionato molto la stagione della Juve Conte un vincente anche se sono restio sui cavalli di ritorno Gyokeres o Osimhen? Dico questo – ESCLUSIVA

Stefano Sorrentino, ex portiere con una lunga carriera in Serie A, esprime le sue opinioni sulla stagione della Juventus, sottolineando come gli infortuni abbiano avuto un impatto significativo sui risultati. In un'intervista esclusiva, discute anche della figura di Antonio Conte e delle possibili trattative per giocatori come Gyökeres e Osimhen, rivelando il suo scetticismo sui ritorni nel club.

Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a . Queste le sue parole sulle ultime tematiche legate al mondo bianconero. SORRENTINO – La qualificazione alla prossima edizione della Champions League salva la stagione? « Diciamo che era uno degli obiettivi della stagione. Pensare di poter competere per lo Scudetto era un po' problematico visto anche il cambio d'allenatore in corsa.

