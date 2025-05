Sorpresa a rubare picchia un uomo poi prende un’auto in sosta e fugge

Un uomo è stato aggredito e derubato da una donna di 36 anni a Fondi, portando all'arresto della sospettata da parte dei carabinieri. La donna, accusata di rapina impropria, lesioni personali, furto e ricettazione, aveva colpito la vittima e si era poi allontanata a bordo di un'auto in sosta. I dettagli dell'operazione sono emersi a seguito di una segnalazione al 112.

Rapina impropria, lesioni personali, furto e ricettazione: questi i reati per i quali è stata arrestata oggi a Fondi una donna di 36 anni. Ad operare i carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto accertato, la sera precedente la donna aveva picchiato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sorpresa a rubare picchia un uomo, poi prende un’auto in sosta e fugge

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sorpreso a rubare gasolio dall’azienda per cui lavora, picchia i poliziotti - Gli agenti gli avevano teso una trappola dopo essere stati avvisati dagli investigatori privati assunti dalla ditta vittima dei continui furti Campofilone (Fermo), 6 novembre 2024 - Rubava ... 🔗Da ilrestodelcarlino.it

Sorpresi a rubare in un supermercato: carabinieri li trovano mentre stanno rubando in un altro - Sorpresi a rubare in un supermercato ... di Mirabella Eclano hanno segnalato al 112 la presenza sospetta di un uomo e una donna intenti ad asportare merce dagli scaffali. I due sono stati ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Sorpreso a rubare ferro in un appartamento privato: arrestato - L’uomo, nonostante il divieto di dimora nella ... alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo Sorpreso a rubare ferro in un appartamento privato: arrestato proviene da ... 🔗Secondo msn.com

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||