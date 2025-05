Sorelle sbagliate la recensione della serie thriller su Prime Video con Elizabeth Banks e Jessica Biel

In "Sorelle Sbagliate", una serie thriller disponibile su Prime Video dal 29 maggio, Elizabeth Banks e Jessica Biel offrono una performance avvincente in un contesto di alta borghesia. Tra misteri di omicidio e l'ipocrisia delle pretese sociali, la trama si snoda in un intrigante gioco di segreti e rivelazioni, portando il pubblico a riflettere sul vero significato della perfezione.

Disponibile dal 29 maggio, è l'ultimo di una lunga lista di murder mystery televisivi nell'ambiente dell'alta borghesia e della sua ipocrita pretesa di perfezione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sorelle sbagliate, la recensione della serie thriller su Prime Video con Elizabeth Banks e Jessica Biel

