Sopralluogo ok al cantiere per il nuovo impianto di atletica a Empoli

Un sopralluogo positivo al cantiere del nuovo impianto di atletica a Empoli, un investimento da oltre 7 milioni di euro che garantirà strutture moderne per gare su pista a 8 corsie e aree dedicate allo sport. L’intervento, situato in via Sanzio, rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo della città.

EMPOLI – Sopralluogo ieri mattina (28 maggio) dell’ assessore ai lavori pubblici Simone Falorni e dell’assessora allo sport Laura Mannucci al cantiere dell’impianto di atletica che si affaccerà su via Sanzio. Un’opera da oltre 7 milioni di euro che permetterà, nella pista a 8 corsie e nel prato centrale, gare di atletica (corsa, salto con l’asta, lancio del peso e del giavellotto), oltre che di ciclismo e di pattinaggio su pista grazie all’anello esterno. Un impianto che porterà, nel manufatto che verrà edificato, ad avere 1500 posti sulle gradinate coperte da una struttura in acciaio, una pista indoor da 60 metri per gli allenamenti, uffici, magazzini e spogliatoi necessari per tutte le attività. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

