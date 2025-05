Sono incinta e ho la nausea tutto il giorno e tutti i giorni | cosa posso fare?

La nausea in gravidanza è un problema comune, ma può essere davvero debilitante. Se stai lottando con questo disagio, non sei sola: molte mamme vivono la stessa esperienza. È importante esplorare rimedi naturali, come zenzero o piccole porzioni di cibo secco, per alleviare i sintomi. Parlane con il tuo medico per trovare insieme la soluzione giusta. Ogni gravidanza è unica e merita attenzione personalizzata!

Buongiorno dottore, sono alla seconda gravidanza e purtroppo sto male tutto il giorno tutti i giorni. Ho sempre la nausea (con qualche episodio di vomito) e nonostante Nausil e Biochetasi non trovo nessun beneficio. Sono stremata. Ha qualche consiglio? Grazie mille.

"Sono incinta e ho la nausea tutto il giorno e tutti i giorni: cosa posso fare?"

Se sei incinta e soffri di nausea persistente tutto il giorno, non sei sola: questa condizione può essere molto debilitante, ma ci sono strategie e rimedi efficaci per alleviare i sintomi.

