Sonic 3 | Il film sprinta anche su Paramount+

Sonic 3, l'attesissimo film dedicato al celebre personaggio dei videogiochi, debutterà su Paramount+ il 1° luglio 2025. Dopo aver conquistato il secondo posto tra i film tratti da videogiochi per incassi al box office, il franchise continua a correre, promettendo nuove avventure da non perdere. L'annuncio ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati del mondo di Sonic.

La piattaforma di streaming Paramount+ si appresta ad accogliere sul proprio catalogo il film evento Sonic 3. Dopo aver realizzato il secondo incasso più alto di sempre al box office per un film ispirato al mondo dei videogames, Sonic 3 sarà su Paramount+ a partire dal 1° luglio 2025. L’annuncio attraverso un comunicato stampa da poco rilasciato. Sonic 3 Il Comunicato Paramount+. Paramount+ ha annunciato che SONIC 3 – IL FILM, il terzo capitolo cinematografico del celebre universo narrativo ispirato al leggendario franchise SEGA, sarà disponibile in streaming a partire dal 1° luglio su Paramount+. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Sonic 3 | Il film sprinta anche su Paramount+

