Sonic 3 il film in streaming dal 1 luglio

Sonic 3 – Il Film arriva in streaming su Paramount+ il 1° luglio 2025, portando gli amanti del franchise SEGA in un'avventura emozionante. Questo atteso terzo capitolo della saga si preannuncia ricco di azione e novità, continuando a esplorare le avventure del celebre riccio blu. Scopriamo insieme cosa riserva questo nuovo episodio ai fan di tutte le età.

l’atteso arrivo di sonic 3 – il film su paramount+. La piattaforma streaming Paramount+ ha annunciato l’immediata disponibilità di Sonic 3 – Il Film, il terzo capitolo della celebre saga ispirata al franchise SEGA. La data di uscita è fissata per il 1° luglio 2025. Questo nuovo episodio promette di proseguire le avventure dei personaggi principali, introducendo anche nuove minacce e alleanze. un’anteprima della trama e dei protagonisti principali. continuità con la saga e introduzione del nuovo antagonista. Sonic 3 – Il Film riprende la narrazione dopo gli eventi della serie KNUCKLES, portando sul grande schermo i nostri eroi Sonic, Knuckles e Tails in un’avventura che si prospetta epica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sonic 3 il film in streaming dal 1 luglio

