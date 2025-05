Sonic 3 – Il Film in streaming a partire dal 1 luglio

Sonic 3 – Il Film in streaming a partire dal 1° luglio Paramount+ ha annunciato che Sonic 3 – Il Film, il terzo capitolo cinematografico del celebre universo narrativo ispirato al leggendario franchise SEGA, sarà disponibile in streaming a partire dal 1° luglio su Paramount+. In attesa dell’arrivo di SONIC 3 – IL FILM, i fan potranno rivivere l’avventura della saga su Paramount+ grazie a SONIC 2 – IL FILM e all’amatissima serie originale KNUCKLES. SONIC 3 – IL FILM ri prende la saga dopo gli eventi della serie KNUCKLES, seguendo Sonic, Knuckles e Tails in un’avventura epica contro una nuova, potentissima minaccia: Shadow, un riccio misterioso con abilità mai viste prima. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Sonic the Hedgehog 3 | Official Trailer (2024 Movie) Ben Schwartz, Jim Carrey, Keanu Reeves