Sondrio 2 milioni in provincia a 13 progetti anti-rifiuti

La provincia di Sondrio destina 2 milioni di euro a 13 progetti antirifiuti, un'iniziativa volta a migliorare l'ambiente locale. Sotto il segno delle Olimpiadi Invernali 2026, questi interventi non solo valorizzano il territorio, ma rappresentano un'ereditĂ duratura che beneficerĂ sia i residenti che i turisti durante il loro soggiorno. Scopriamo insieme queste importanti opere e il loro impatto sul futuro della provincia.

Sondrio – Legacy, che significa ereditĂ , è un termine imparato grazie alle Olimpiadi Invernali 2026. Le opere realizzate e da realizzare – soprattutto infrastrutture – sono ereditĂ dei Giochi a Cinque Cerch i "che rimarranno sul territorio". Delle migliorie potranno godere anche gli ospiti che passeranno in seguito. Tutte legacy. Curioso che tra queste ereditĂ ve ne siano anche diverse legate alla spazzatura. Proprio così. E a questo proposito, visto che sin dall’assegnazione è stato ribadito che quelle del 2026 sarebbero state le Olimpiadi piĂą sostenibili di sempre, in provincia sono in arrivo piĂą di due milioni col Bando Ricircolo per 13 progetti di altrettanti enti locali per la prevenzione della produzione di rifiuti e l’implementazione dei sistemi di raccolta finalizzati all’incremento del recupero... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, 2 milioni in provincia a 13 progetti anti-rifiuti

