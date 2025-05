Sondalo prima del passaggio del Giro d' Italia censurate le scritte Free Gaza

A Sondalo, in vista del Giro d'Italia, si è verificato un episodio di censura preoccupante: le scritte "Free Gaza" e "Stop Genocide" sono state obliterate con vernice nera. Questo gesto solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul contesto socio-politico attuale, in un momento in cui la tensione internazionale è palpabile. L'articolo esplora le implicazioni di tali atti e le reazioni della comunità.

E' davvero preoccupante quanto avvenuto in queste ore a Sondalo, nell'attesa del passaggio del Giro d'Italia nella tappa che arriverà a Bormio. La censura Sono state infatti censurate, venendo cancellate e rese illeggibili con della vernice nera, le scritte "Free Gaza", "Stop Genocide"

