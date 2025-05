sondaggi isola dei famosi del 28 maggio chi esce stasera

Quella del 28 maggio si preannuncia una serata cruciale per i naufraghi dell'Isola dei Famosi, con i telespettatori pronti a esprimere il proprio giudizio. Sotto la guida esperta di Veronica Gentili, l'atmosfera è carica di tensione e aspettative, mentre i concorrenti sperano di rimanere in gara. Scopriamo insieme chi potrebbe lasciare il gioco e quali colpi di scena ci riserverà questa puntata.

Una notte decisiva quella che attende i naufraghi, mentre i telespettatori sono pronti a far sentire la loro voce. L’ Isola dei Famosi torna in onda mercoledì 28 maggio, e l’aria si fa densa di attesa e di speranze per chi vuole proseguire nel gioco. Veronica Gentili conduce con passo sicuro questa stagione, affiancata dall’opinionista d’eccezione Simona Ventura, che come sempre non risparmia commenti e spunti di riflessione. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli raccoglie emozioni e tensioni in diretta da un’isola che non fa sconti a nessuno. Ma chi sarà costretto a fare le valigie? Cosa dicono i sondaggi... 🔗 Leggi su Dilei.it