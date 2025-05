Solofra festa dell' Avellino Calcio al campo sportivo A Gallucci

Giovedì 29 maggio, presso il campo sportivo di Solofra "A. Gallucci", alle ore 20.00 si terrà la festa dell'Avellino Calcio "A modo nostro". Ospiti: Il presidente dell'Us Avellino Angelo Antonio D'Agostino Il presidente dell'associazione "Per la storia" Vecchie glorie dell'Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Solofra, festa dell'Avellino Calcio al campo sportivo "A.Gallucci"

