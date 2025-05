Solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025-26 Flc Cgil Sicilia | Colpa dei tagli all' istruzione

L'incontro tra l'Ufficio scolastico regionale Sicilia e i sindacati ha rivelato una drammatica riduzione dei posti per dirigenti scolastici nel biennio 2025-2026, con soli 42 posti disponibili. Questa situazione è attribuita ai recenti tagli all'istruzione, minando le prospettive di assunzione e stabilità nel settore. Dei posti disponibili, 20 saranno riservati ai vincitori del concorso, lasciando incertezza per il futuro della gestione scolastica in Sicilia.

Si è svolto ieri l’incontro tra l'Ufficio scolastico regionale Sicilia e le organizzazioni sindacali, durante il quale è stato comunicato che i posti disponibili per dirigenti scolastici per il prossimo anno 2025-2026 saranno solo 42. Dei 42 posti 20 saranno assegnati ai vincitori del concorso... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025-26, Flc Cgil Sicilia: "Colpa dei tagli all'istruzione"

