Sofia Castelli la 20enne uccisa dall’ex | nasce un orto in sua memoria nel giorno del suo compleanno

In memoria di Sofia Castelli, la giovane uccisa dall'ex fidanzato, l'associazione Scarpetta Rossa Aps ha inaugurato un orto commemorativo nel giorno del suo compleanno. L'iniziativa, che prevede la piantumazione di un albero in via Negrinelli a Cologno Monzese, rappresenta un gesto simbolico di amore e ricordo, trasformando il luogo di tragedia in uno spazio di vita e speranza per la comunità .

L'associazione Scarpetta Rossa Aps ha deciso di commemorare Sofia Castelli piantando un albero nel parchetto di via Negrinelli a Cologno Monzese (Milano). Qui, nell'appartamento dove viveva con la famiglia, Castelli fu uccisa a coltellate nel sonno dall'ex fidanzato nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex: nasce un orto in sua memoria nel giorno del suo compleanno

