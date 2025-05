Soffiano Inzaghi all’Inter resta in A | ecco dove

Simone Inzaghi potrebbe presto lasciare l'Inter, ma rimanere in Serie A. Rumors sempre più consistenti circolano attorno a una possibile nuova destinazione per l'allenatore nerazzurro, alimentando discussioni e speculazioni tra i tifosi e gli esperti. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa situazione che sta catturando l'attenzione del mondo del calcio.

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter, ma restare in Serie A: spunta fuori la possibile destinazione per l’allenatore nerazzurro Una frase, una semplice frase, ma che lascia presagire qualcosa che da giorni è sulla bocca di tutti. Inzaghi lontano dall’Inter non è soltanto un’ipotesi, è un’idea concreta che potrebbe diventare realtà dopo il 31 maggio. Prima di quella data, infatti, c’è un solo pensiero fisso, soltanto un’ossessione che accompagnerà i nerazzurri: la Champions League. Vincere e rendere l’annata magica, perdere e chiudere l’anno (Mondiale a parte) a zero tituli per dirla alla Mourinho... 🔗 Leggi su Sportface.it

