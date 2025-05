Smoke | Tracce di Fuoco | Il trailer della serie con Taron Egerton

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di "Smoke: Tracce di Fuoco", una nuova serie crime con Taron Egerton nel ruolo principale. L'attesa serie debutterà il 27 giugno 2025, con i primi due episodi di un totale di nove, promettendo suspence e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questo intrigante racconto di mistero e azione.

Apple TV+ ha presentato il trailer ufficiale di Smoke: Tracce di Fuoco, la nuova serie crime con protagonista Taron Egerton. La serie esordirà sul catalogo della piattaforma digitale di casa Apple a partire dal 27 giugno 2025 con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 agosto. Smoke arriva sulla piattaforma ispirandosi a fatti realmente accaduti: Taron Egerton presta il volto ad un enigmatico investigatore alle prese con una serie di incendi dolosi. Smoke: Tracce di Fuoco Cosa Sappiamo della Serie. Ispirata a fatti realmente accaduti, “ Smoke – Tracce di fuoco ” segue le vicende di un enigmatico investigatore di incendi dolosi che si allea a malincuore con un tormentato detective della polizia per fermare due pericolosi piromani seriali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Smoke: Tracce di Fuoco | Il trailer della serie con Taron Egerton

Altre fonti ne stanno dando notizia

25 serie tv da guardare su Apple Tv+ – lista aggiornata a giugno 2025; “Smoke - Tracce di fuoco”, il nuovo crime drama con Taron Egerton da giugno su Apple TV+: le prime immagini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Smoke - Tracce di fuoco: Il trailer ufficiale della miniserie crime con Taron Egerton - In attesa del debutto il 27 giugno, ecco il trailer ufficiale della nuova miniserie di Apple TV+ con Taron Egerton Smoke - Tracce di fuoco. 🔗Lo riporta comingsoon.it

Trailer per Smoke – Tracce di fuoco (serie Apple TV+): Egerton indaga sui piromani seriali - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com

“Smoke – Tracce di fuoco”, il nuovo crime drama con Taron Egerton da giugno su Apple TV+: le prime immagini - Apple TV+ ha presentato il trailer di “Smoke – Tracce di fuoco”, il nuovo crime drama interpretato e prodotto da Taron Egerton e creato da Dennis Lehane. La serie limitata, che riunisce il team creati ... 🔗Segnala teleblog.it