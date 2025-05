Smascherati al confine con 400 sigari cubani nascosti tra la spesa | denunciata una coppia cinese

Una coppia di cittadini cinesi è stata denunciata al confine di Maslianico per tentato contrabbando di 411 sigari cubani, nascosti tra la spesa e nel bagagliaio della loro auto. Il sequestro è avvenuto grazie ai controlli dei Finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, che hanno svelato un'importazione illecita proveniente dalla Svizzera.

Maslianico – Ben riposti nei sacchetti della spesa, trasportati nel bagagliaio dell’ auto di rientro dalla Svizzera, c’erano 411 sigari cubani di contrabbando. Sono stati trovati dai Finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, durante il controllo a una coppia di cittadini cinesi, risultati privi di redditi, residenti a Milano, fermati a Maslianico nel corso di un servizio di retrovalico, pattugliamenti che avvengono nell’area doganale a contrasto delle frodi. I sigari erano ancora confezionati, per un ammontare complessivo di grammi oltre 2.000 grammi, del valore di circa 11mila franchi, come risultato dalla documentazione fiscale che la coppia aveva con sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smascherati al confine con 400 sigari cubani nascosti tra la spesa: denunciata una coppia cinese

