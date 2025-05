Smartphone in Europa si vende meno si vende meglio Samsung leader Apple regina degli 800 euro boom di Google

Nel primo trimestre del 2025, il mercato europeo degli smartphone ha visto una leggera contrazione del 2%, con 32,4 milioni di unità spedite. Tuttavia, si registra un forte interesse per i modelli di fascia alta, dove Samsung emerge come leader, mentre Apple si conferma regina dei dispositivi da 800 euro. Intanto, Google sta vivendo un boom nel settore. Analizziamo le tendenze in evoluzione del mercato.

