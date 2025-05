Sky WiFi con TV Sport e Sky Ultra HD scontati per 18 mesi a 3580€

Scopri l'imperdibile offerta di Sky: internet ad alta velocità con Sky Wifi e un abbonamento completo a TV, Sport e Sky Ultra HD a soli 35,80€ al mese per 18 mesi. Approfitta di pacchetti che offrono WiFi illimitato, migliaia di film e la possibilità di seguire eventi sportivi dal vivo, il tutto con attivazione gratuita e sconti esclusivi. Non lasciarti sfuggire questa promozione!

Sky Wifi con TV, Sport e Sky Ultra HD in promozione a 35,80€ al mese per 18 mesi. L’abbonamento unisce internet ad alta velocità, migliaia di film e l’emozione dello sport dal vivo. La promozione Sky include: pacchetti completi con WiFi illimitato, attivazione gratuita e tariffe scontate per 18 mesi. Hai tempo fino all’8 giugno 2025 per non perdere l’occasione di risparmiare e accedere a contenuti premium in 4K. Sky WiFi con TV Buono regalo Amazon da 10€ passando in ho Mobile entro il 0506. Sky WiFi con TV e Sport. Sky WiFi con TV, Sport e Sky Ultra HD è in promozione fino all’8 giugno 2025 e avrai il costo di attivazione azzerato invece del consueto di 49€... 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Sky WiFi con TV, Sport e Sky Ultra HD scontati per 18 mesi a 35,80€

