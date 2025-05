Sky si assicura le Finals di Nations League e le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Sky si prepara a rendere il calcio ancora più avvincente con un nuovo accordo che le consente di trasmettere in esclusiva le Finals di Nations League e le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Oltre 200 match tra le Nazionali europee saranno disponibili sulla pay TV e in streaming su Now, offrendo agli appassionati un'opportunità imperdibile di seguire da vicino il grande calcio.

Grazie all’accordo con la Uefa, si arricchisce il calcio su Sky con la trasmissione in esclusiva delle Finals di Nations League e le partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili sulla pay TV, in streaming su Now e una selezione anche in chiaro su Tv8 e Cielo. Finals di Nations League dal 4 all’8 giugno 2025. Si parte dall’ultima e decisiva fase di Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all’8 giugno. Aprono il programma le semifinali tra Germania e Portogallo e tra Spagna e Francia, cui seguiranno le due finali. Il calendario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sky si assicura le Finals di Nations League e le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

