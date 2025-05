Sky acquisiti diritti per trasmissione UEFA Nations League Finals e delle European Qualifiers Mondiali

Sky ha recentemente acquisito i diritti di trasmissione per le finali della UEFA Nations League e per le qualificazioni europee ai mondiali. Gli appassionati di calcio potranno seguire le emozionanti gare della fase finale della Nations League, che si svolgerà in Germania dal 4 all'8 giugno, insieme ad altre importanti partite. Scopri tutte le novità sulle trasmissioni calcistiche in arrivo!

Il canale satellitare trasmetterà le gare della fase finale della Nations League che andrà in scena in Germania dal 4 all'8 giugno.

