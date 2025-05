Skunk Anansie tra continuità e rinnovamento | il settimo sigillo

In questo articolo esploriamo la continua evoluzione degli Skunk Anansie, guidati dalla potente voce di Skin. Con riflessioni sulla loro carriera e sull'arte che non conosce età, la band affronta il tema della continuità e del rinnovamento in un mercato musicale in costante cambiamento. Un viaggio attraverso l'espressione artistica che supera le barriere del tempo.