Sito dell’Agenzia Entrate di nuovo in tilt | Impossibile accedere a dichiarazione precompilata

Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito un nuovo blocco, creando disagi ai contribuenti che tentano di accedere alla dichiarazione precompilata in questi giorni cruciali per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. L'associazione dei consumatori esprime il proprio disappunto, definendo "assurda" la situazione che impedisce l'accesso alla piattaforma.

(Adnkronos) – Il sito dell'Agenzia delle Entrate si è bloccato di nuovo questa mattina, mercoledì 28 maggio, nei giorni in cui i contribuenti accedono alla dichiarazione dei redditi precompilata per l'invio della documentazione. "Impossibile accedere, è assurdo" tuona l'associazione dei consumatori Codacons, commentando i problemi tecnici che interessano la piattaforma.