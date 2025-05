Sito Agenzia Entrate di nuovo in tilt

Ancora una volta, il sito dell'Agenzia delle Entrate è andato in tilt, causando gravi disagi ai professionisti e ai contribuenti. L'Associazione Nazionale Commercialisti denuncia malfunzionamenti che rendono impossibile l'invio dei moduli 730, mettendo a rischio le scadenze fiscali. Questo ennesimo episodio solleva interrogativi sulla stabilità del servizio e sulle ripercussioni per chi deve affrontare le pratiche fiscali.

13.45 "Ennesimo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate". E' la denuncia dell'Associazione nazionale commercialisti. "Da questa mattina gravi malfunzionamenti, che bloccano i servizi telematici fondamentali per le dichiarazioni fiscali", lamenta l'Anc."Impossibile l' invio dei 730". Episodio analogo si era verificato il 16 maggio scorso. Sogei, che gestisce il sito, "si scusa per i disagi e rassicura gli utenti. Le strutture tecniche hanno individuato alcuni problemi. Procedono con la risoluzione"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

