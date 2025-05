Sito Agenzia delle Entrate in blocco il 28 maggio | commercialisti chiedono proroga scadenze

Il 28 maggio, il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito un nuovo blocco, complicando l'accesso ai servizi fiscali, tra cui la dichiarazione dei redditi precompilata. Questa situazione ha spinto il Consiglio nazionale dei commercialisti a richiedere una proroga delle scadenze per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte degli utenti.

Nuovo blocco del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire circa dalle 9:30 di oggi, mercoledì 28 maggio. Gli utenti hanno difficoltĂ ad accedere ai servizi fiscali, compresa la dichiarazione dei redditi precompilata. E il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede la proroga delle scadenze previste per fine mese. “Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza alla fine del mese corrente a causa del nuovo blocco informatico dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi a partire dalle ore 9:30 circa di oggi”, scrive il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, in una lettera inviata al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. 🔗 Leggi su Lapresse.it