Sit in del direttivo Confael davanti a Palazzo D' Orleans contro il nuovo sistema di classificazione

Oggi, davanti a Palazzo d'Orleans, una delegazione del sindacato Confael ha manifestato la propria opposizione al nuovo sistema di classificazione, esprimendo rabbia e determinazione. Anche se non si trattava di una grande mobilitazione di massa, la protesta ha rappresentato un momento significativo di resistenza e dialogo con le istituzioni, evidenziando le preoccupazioni dei lavoratori di fronte ai cambiamenti in atto.

Di fronte ai palazzi del potere di Palermo, oggi il vento portava con sé la rabbia sommessa e la determinazione di chi non si arrende. Non era una piazza piena di gente in sciopero, ma qualcosa di forse ancora più potente: una delegazione del sindacato Confael ha messo in scena una protesta.

