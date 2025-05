Siria l’Ue segue Trump e revoca ufficialmente le sanzioni

Il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente revocato le principali sanzioni economiche contro la Siria, seguendo l'apertura fatta dagli Stati Uniti. Questa decisione segna un cambiamento significativo nelle relazioni diplomatiche in Medio Oriente, riaccendendo il dibattito su come le politiche occidentali stiano evolvendo in risposta alla situazione siriana e agli interessi geopolitici della regione.

Dopo l'apertura Usa arriva anche quella di Bruxelles: il Consiglio dell'Unione europea vara la rimozione delle principali sanzioni economiche nei confronti della Siria. Una mossa, questa, che contribuisce a riconfigurare le relazioni diplomatiche in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Siria, l’Ue segue Trump e revoca ufficialmente le sanzioni

