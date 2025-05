Sinner incontra Donnarumma a Parigi | quante risate tra i due | VIDEO

Jannik Sinner ha avviato la sua avventura al Roland Garros di Parigi e ha ricevuto un caloroso benvenuto dal suo amico Gianluigi Donnarumma. Un incontro tra il giovane tennista e il portiere della Nazionale Italiana ha regalato momenti divertenti immortalati in un video, testimoniando il forte legame tra i due sportivi italiani. Scopriamo insieme le risate e l’atmosfera conviviale che hanno condiviso!

