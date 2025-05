Sindaci minacciati Fenomeno in crescita Studenti sensibilizzati

L'aumento degli atti intimidatori verso i sindaci in Lombardia, con 74 casi registrati nel 2024, ha spinto Lodi a concludere un progetto volto a prevenire e contrastare questa grave problematica. Gli studenti sono stati coinvolti per sensibilizzare la comunità , evidenziando l'importanza della tutela delle istituzioni locali e della democrazia. Il report del Ministero degli Interni segnala una crescente preoccupazione per la sicurezza degli amministratori.

È terminato, a Lodi, il progetto che prevedeva l’individuazione di strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Secondo il report del Ministero degli Interni, in Lombardia si sono verificati 74 eventi nel 2024 e 59 nel 2023. Il percorso contemplava la sensibilizzazione dei giovani studenti e ieri nell’aula magna del liceo Verri di Lodi si è tenuta la presentazione dei lavori dei ragazzi, terminata con la consegna degli attestati di partecipazione. Sono stati coinvolti gli istituti scolastici della provincia, per iniziativa della Prefettura di Lodi, in collaborazione con le forze di polizia e il centro di promozione della legalità ... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sindaci minacciati. Fenomeno in crescita. Studenti sensibilizzati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sindaci minacciati. Fenomeno in crescita. Studenti sensibilizzati - È terminato, a Lodi, il progetto che prevedeva l’individuazione di strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Fascia tricolore sempre più pesante: sono 42 i sindaci minacciati in Lombardia - Lettere minatorie o “aggressioni“ via social , il trend negli ultimi anni risulta sempre in crescita Brescia - Si fa sempre più pesante la fascia tricolore per i sindaci lombardi ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

La classifica di sindaci e governatori. Giani decimo ma in crescita, Tomasi il più apprezzato in Toscana. Tiene Bandecchi - Eugenio Giani si ferma invece al 52%, per quanto in crescita piuttosto marcata ... l’indagine 2024 non prende in considerazione né i sindaci né i governatori eletti nel corso di quest ... 🔗Scrive lanazione.it

Unisannio ai tempi del Coronavirus - Pierpaolo Forte