sin valle del sacco in anteprima i dati sui valori di fondo nei terreni

Il convegno "S.I.N. Valle del Sacco - Valutazioni e prospettive per le imprese" si svolgerà il 29 maggio presso Unindustria Frosinone. Durante l'incontro, verranno presentati i dati sui valori di fondo nei terreni, offrendo un'importante opportunità di confronto per le imprese locali. Saranno presenti esperti del settore, tra cui Corrado di Unindustria, per discutere le implicazioni e le opportunità legate a questa tematica.

"S.I.N. Valle del Sacco - Valutazioni e prospettive per le imprese", è il titolo del convegno promosso da Unindustria Frosinone, che si terrà giovedì 29 maggio alle 10.00 presso la sede dell'Associazione, in via del Plebiscito 15 a Frosinone. Prenderanno parte ai lavori per Unindustria Corrado...

