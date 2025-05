Simulato un malore del macchinista | testate le procedure di emergenza sulla linea Bologna–Vignola

Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, lungo la linea Bologna–Vignola, si è svolta un'importante esercitazione di emergenza, simulando un malore del macchinista per testare le procedure di risposta rapida. Questa attività, organizzata da Trenitalia Tper in collaborazione con FER e il servizio 118, mira a garantire la massima sicurezza e prontezza in caso di emergenze.

Nella notte tra il 27 e il 28 maggio, nei pressi della fermata di Muffa sulla linea ferroviaria Bologna–Vignola, si è svolta un’esercitazione di emergenza organizzata da Trenitalia Tper, in collaborazione con FER – Ferrovie Emilia-Romagna e il servizio 118, con l’obiettivo di testare la prontezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Simulato un malore del macchinista: testate le procedure di emergenza sulla linea Bologna–Vignola

