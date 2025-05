Simone cowell entusiasta della straordinaria esibizione di light wire a america’s got talent

Simone Cowell ha espresso il suo entusiasmo per l'eccezionale esibizione del gruppo Light Wire nella ventesima stagione di "America's Got Talent", che ha debuttato il 27 maggio. La nuova stagione promette sorprese, con performance che hanno già affascinato pubblico e giudici, rendendo l'attesa per i prossimi talenti ancora più intensa. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa avvincente apertura.

il debutto della stagione 20 di america's got talent e la performance straordinaria di light wire. La ventunesima stagione di America's Got Talent ha preso il via il 27 maggio, portando sul palco una serie di esibizioni che hanno già catturato l'attenzione del pubblico e dei giudici. Tra le performance più impressionanti si distingue quella del gruppo di danza brasiliano Light Wire, che ha lasciato tutti senza parole per la sua originalità e l'uso innovativo della tecnologia. la prima puntata: un'esibizione che fa parlare. una performance coinvolgente e tecnologica. Nella serata di debutto, Light Wire ha proposto un numero interattivo che combina arte, luci e tecnologia, creando un vero spettacolo visivo.

