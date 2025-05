Silvia Salis Sindaca Genova | Sampdoria? Mancini ci ha fatto sognare

Silvia Salis, nuova sindaca di Genova, esprime l'amore per la sua città e la sua passione per la Sampdoria. Ricordando l'operato di Roberto Mancini, ex CT della Nazionale, Salis sottolinea come la sua leadership abbia creato un grande collettivo e realizzato un autentico miracolo calcistico. La sua doppia gioia, da sampdoriana e sindaca, rappresenta un legame profondo tra sport e identità locale.

Silvia Salis nuova sindaca di Genova con la Sampdoria nel cuore. “ Roberto Mancini (allora CT Nazionale Italiana di Calcio, ndr) ha saputo ricostruire un gruppo, un collettivo. Ha reso grande il team e ha compiuto un vero e proprio miracolo. Io sono sampdoriana e dunque è stata una gioia doppia. Nella direzione tecnica della Nazionale Azzurra c’è tanta Sampdoria, una doppia felicità”. Sorridente e spontanea ai nostri microfoni Silvia Salis in data 14 luglio 2021, nella splendida location di Villa Medici (Accademia di Francia a Roma). Qui, in varie circostanze, anche più recentemente, l’abbiamo incontrata in occasione degli eventi targati Myllennium Award (primo premio generazionale in Italia). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Silvia Salis (Sindaca Genova): “Sampdoria? Mancini ci ha fatto sognare”

L'accusa a Silvia Salis, "Ha investito una donna passando col rosso", ma il verbale smentisce - Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Genova, chi è Silvia Salis: l’ex martellista ora sindaca; Chi è Silvia Salis, da ex martellista alle Olimpiadi a sindaca di Genova; Silvia Salis vince a Genova al primo turno: chi è la nuova sindaca dopo Bucci; Chi è Silvia Salis, nuova sindaca di Genova: la passione per lo sport, le battute sessiste, la dedica al padre. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova dopo le elezioni comunali 2025 - Silvia Salis, ex atleta e dirigente sportiva, è stata eletta sindaca di Genova al primo turno nelle elezioni comunali 2025, guidando una coalizione progressista ... 🔗Come scrive fanpage.it

Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova - Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova, dopo aver vinto con il 53,5 per cento dei voti al primo turno sostenuta dalla coalizione del cosiddetto “campo largo”, che comprende Partito Democratico, Mov ... 🔗Da ilpost.it

Silvia Salis è il nuovo sindaco di Genova: «Dedico la vittoria a mio padre». Le Olimpiadi e il marito regista, chi è - La candidata del campo progressista Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. La conferma ufficiale arriva dai dati diffusi dal ministero dell'Interno al termine ... 🔗Come scrive msn.com

Sindaco di Genova, Silvia Salis vince al primo turno: Dedico la vittoria a mio padre