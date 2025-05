Silvia Salis la rivelazione del marito Fausto spiazza gli italiani | cosa succede in famiglia

Silvia Salis, neo sindaca di Genova, sorprende gli italiani rivelando il supporto e le competenze del marito, Fausto. In un'intervista emozionante, Salis racconta quanto sia orgogliosa della sua figura di supporto nella gestione familiare e professionale. Scopriamo insieme cosa sta realmente succedendo tra queste due personalità che stanno lasciando il segno nella politica e nella vita privata.

Silvia Salis, la rivelazione del marito Fausto spiazza gli italiani: cosa succede in famiglia – «Sono orgogliosa di avere un marito che non solo mi sostiene, ma che ha anche le competenze per aiutarmi». Parla con emozione Silvia Salis, la neo sindaca di Genova, e si illumina quando nomina suo marito, il regista Fausto Brizzi, che non ha mai smesso di starle accanto durante i tre intensi mesi di campagna elettorale. Un percorso faticoso, fatto di incontri, confronti, viaggi e qualche notte insonne. Ma sempre condiviso, in piena armonia. Leggi anche: Luca Manfredi: “Vi racconto quando papà Nino litigò con Alberto Sordi” Leggi anche: “Gerri 2” si farà? Cosa sappiamo del seguito della fiction con Giulio Beranek Silvia Salis, la rivelazione del marito Fausto spiazza gli italiani: cosa succede in famiglia... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Silvia Salis, la rivelazione del marito Fausto spiazza gli italiani: cosa succede in famiglia

