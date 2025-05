siglata la riconciliazione al comune 16 milioni linee lecco sana il conto

Il Comune di Lecco e Linee Lecco Spa hanno ufficializzato la loro riconciliazione, con un pagamento di circa 1,6 milioni di euro da parte della società partecipata. L'importo sarà corrisposto all'ente comunale in un arco di dieci anni, segnando un passo importante verso la stabilità finanziaria e la risoluzione di questioni pregresse, come deliberato dal consiglio comunale.

