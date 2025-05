Sicurezza e dipendenti in nero sanzioni e cinque denunce

Un recente controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato di Como ha rivelato irregolarità nel cantiere di ampliamento della International School of Como. Sono scattate cinque denunce e sanzioni per oltre 60.000 euro, a causa della presenza di dipendenti in nero e violazioni delle norme di sicurezza. L'operazione sottolinea l'importanza della vigilanza nel settore edile per tutelare i diritti dei lavoratori.

Si è concluso con cinque denunciati e ammende e sanzioni per oltre 60mila euro, il controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato di Como, nel cantiere di Fino Mornasco di via Adda 25, in cui sono in corso lavori di ampliamento della scuola privata International School of Como. All’interno erano al lavoro 9 aziende e 25 lavoratori, due dei quali risultati essere privi di contratto. Cinque persone sono state denunciate e un’azienda sospesa, sia per le gravi violazioni in materia di sicurezza, che per lavoro nero in misura superiore al 10 per cento delle maestranze. Le denunce, a carico di responsabili delle varie imprese, riguardano gravi omissioni, come la mancanza di dispositivi di protezione individuali, o di dispositivi di protezione collettiva per evitare cadute dall’alto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sicurezza e dipendenti in nero, sanzioni e cinque denunce

