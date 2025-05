Sicilia l’assessora regionale Nuccia Albano nominata consulente del medico di Messina Denaro Poi il passo indietro

Nuccia Albano, assessora regionale alla Famiglia del governo Schifani, è stata nominata consulente medico-legale nel controverso processo a carico del medico Alfonso Tumbarello, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tuttavia, la sua nomina è durata meno di due ore, suscitando interrogativi e dibattiti sulla sua opportunità in un caso di tale rilevanza.

È durata meno di un paio d’ore la nomina di Nuccia Albano – assessora regionale alla Famiglia del governo Schifani, in quota Cuffaro – come consulente medico-legale nel processo a carico di Alfonso Tumbarello, il medico accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico per aver curato e protetto il superlatitante Matteo Messina Denaro. A Marsala oggi pomeriggio si celebrava l’udienza per affidare gli incarichi di consulenza e i difensori del medico di famiglia dell’ex latitante hanno indicato proprio Albano. Una designazione che ha subito sollevato un’ondata di polemiche: “Nuccia Albano ricopre un ruolo istituzionale, quello di assessore regionale, per il quale non ci possono essere situazioni ambigue, che si possono prestare all’equivoco se non alla polemica”, ha dichiarato Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, l’assessora regionale Nuccia Albano nominata consulente del medico di Messina Denaro. Poi il passo indietro

