Sicilia gli ospedali pubblici saranno obbligati ad assumere medici non obiettori di coscienza Pd | Una battaglia di civiltà

In Sicilia, una nuova norma obbliga gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza, per garantire il rispetto della legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Questa iniziativa, sostenuta dal Partito Democratico, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento dei diritti delle donne e una battaglia di civiltà per l'accesso ai servizi di salute riproduttiva.

In Sicilia sarà obbligatoria l’assunzione di medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, per garantire l’effettiva applicazione della legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza. Lo stabilisce una norma approvata nel pomeriggio di ieri – martedì 27 maggio -dall’Assemblea regionale siciliana, all’interno di un disegno di legge in materia sanitaria, passato con voto segreto. «Una battaglia di civiltà che ho portato avanti con determinazione, insieme a tutto il gruppo del Pd», ha dichiarato il deputato regionale dem Dario Safina. «Oggi siamo più vicini a un traguardo storico per la sanità siciliana – prosegue – Il nostro obiettivo è che il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza sia reale, non solo teorico». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Sicilia, gli ospedali pubblici saranno obbligati ad assumere medici non obiettori di coscienza. Pd: «Una battaglia di civiltà»

