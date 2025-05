Si studiano le vitamine di frutta e verdura

Il progetto educativo avviato nelle scuole primarie di Poggio Grande si propone di esplorare le preziose vitamine contenute in frutta e verdura. Attraverso attività coinvolgenti e interattive, gli alunni delle scuole ‘Don Milani’, ‘Sassatelli’ e ‘Albertazzi’ imparano a conoscere l'importanza di una dieta sana e bilanciata, promuovendo stili di vita salutari sin dalla giovane età.

Tra i banchi di scuola, per 'studiare' una materia tanto inconsueta quanto importante: le proprietà di frutta e verdura. E' partito le scorse settimane dalla scuola primaria 'Don Milani' di Poggio Grande, ed è poi proseguito anche alle 'Sassatelli' prima e alle 'Albertazzi' poi, il progetto educativo denominato 'Alla scoperta delle Vitamine presenti in frutta e verdura', percorso proposto dalla Farmacia Comunale dell'Ospedale targata S.F.E.R.A. in collaborazione con il comune che vede coinvolte le classi di 1° e 2° delle primarie castellane. Obiettivo dichiarato quello di sensibilizzare i più giovani sull'importanza di una sana alimentazione, con particolare attenzione al ruolo delle vitamine contenute in frutta e verdura, suddivisa in base ai colori...

