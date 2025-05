Si riaffaccia il maltempo | rischio idrogeologico per temporali allerta meteo

Il maltempo torna a farsi sentire, portando con sé un rischio idrogeologico. Per giovedì 29 maggio, il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un'allerta meteo di livello "giallo". Si prevedono precipitazioni, anche temporalesche, con intensità variabile, che potrebbero interessare diverse aree. È fondamentale prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato una nota di Allerta meto "gialla" per la giornata di domani, giovedì 29 maggio. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmene moderati, specie su.

