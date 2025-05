Si prostituivano in un appartamento in pieno centro | due arresti e sequestro di denaro e auto

Due persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna per prostituzione in un appartamento nel centro città. L'operazione, condotta con il supporto delle forze dell'ordine di Russi, Bologna e Alessandria, ha portato anche al sequestro di denaro e veicoli, in seguito a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Ravenna.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna, insieme ai colleghi di Russi e dei comandi provinciali di Bologna e Alessandria, nella mattinata di ieri, hanno dato arrestato due persone su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Ravenna emessa nei.

