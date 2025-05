Si creano disordine e potenziali rischi per la sicurezza | in Turchia multa salata ai passeggeri che si alzano troppo presto per scendere dall’aereo

In Turchia, nuove normative stabiliscono che i passeggeri non possono alzarsi dai propri posti prima che l’aereo si sia fermato e il segnale delle cinture di sicurezza sia spento. Questa misura, adottata dalla Direzione generale dell’aviazione civile turca (DGCA), mira a ridurre il disordine e i rischi per la sicurezza, prevedendo sanzioni pecuniarie fino a 2.600 lire turche per le violazioni.

