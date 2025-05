Shock in città per l' improvvisa morte di Gianluca Marras noto broker finanziario

La città di Ancona è in lutto per la tragica e inaspettata morte di Gianluca Marras, un rinomato broker finanziario, la cui scomparsa ha colto di sorpresa amici e colleghi. Classe 1969, Marras ha accusato un malore mentre si trovava nella sede di un cliente, e nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscito a sopravvivere. La comunità piange la perdita di una figura rispettata e stimata nel settore.

ANCONA – Ha lasciato tutti sgomenti l'improvvisa scomparsa di Gianluca Marras, noto broker finanziario di Ancona. L'uomo, classe 1969, si è sentito male ieri pomeriggio, martedì 27 maggio 2025, poco dopo essere stato nella sede di un suo cliente e purtroppo ogni soccorso è risultato vano.

