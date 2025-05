Shekinah garner lascia la california | dove si trasferisce dopo 90 day fiancé?

Dopo aver vissuto l'effervescente vita di Los Angeles, Shekinah Garner ha deciso di lasciare la California per intraprendere un nuovo percorso lontano dal mondo dei reality. La sua esperienza nel franchise "90 Day Fiancé" sta volgendo al termine, segnando per lei un punto di svolta verso una vita più autentica e serena.

Situazione attuale di Shekinah Garner e il suo percorso nel mondo dei reality. Shekinah Garner sta facendo una scelta importante di allontanarsi dalla frenesia di Los Angeles, deciso a cambiare radicalmente vita. La sua partecipazione al franchise 90 Day Fiancé si avvia verso una conclusione, mentre si concentra su nuovi progetti e obiettivi personali. La relazione con Sarper Güven, iniziata in Turchia, ha attraversato numerose difficoltà e momenti di tensione, portando la coppia a riflettere sul proprio futuro. l'incontro tra Shekinah e Sarper: un legame nato per caso. il primo incontro e la connessione immediata.

