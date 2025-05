Shaila Gatta punta Tale e Quale Show l’ex GF starebbe preparando un provino per la Rai

Dopo la sua partecipazione al "Grande Fratello", Shaila Gatta, ex velina e ballerina professionista, sembra pronta a intraprendere una nuova avventura nel mondo della televisione. Si vocifera che stia preparando un provino per la Rai, precisamente per il popolare "Tale e Quale Show" condotto da Carlo Conti. Scopriamo di più su questa potenziale nuova sfida per la giovane artista.

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

