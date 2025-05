Sguardo rivolto all’Oriente È il Grande teatro di Lido Adriano

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Teatro di Lido Adriano si apre a Oriente, proponendo lo spettacolo “Bhagavadgita. Il Canto del Divino”. In scena il 1 e 2 giugno e dal 6 all’8, alle 20, al Cisim, questa produzione riflette sulle guerre contemporanee in un affascinante connubio di cultura e arte, realizzato in collaborazione con il Ravenna Festival. Cinque le repliche da non perdere.

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Teatro di Lido Adriano volge lo sguardo a Oriente per riflettere sulle guerre contemporanee, con lo spettacolo ' Bhagavadgita. Il Canto del Divino ' in scena l'1 e 2 giugno e dal 6 all'8 alle 20 al Cisim, in collaborazione con Ravenna Festival. Cinque le repliche, per la prima volta con una piccola pausa fra le date, con la novità del Coro formato da 120 partecipanti volontari. "Ormai è una vera e propria 'big band' con età dai 4 agli 85 anni – spiega il direttore artistico Lanfranco Vicari –. Motivo per cui sarà fisso in scena, e non avrà quindi più un ruolo minoritario come in passato...

