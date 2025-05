Sgombero sospeso per madre e figlio a Salerno | il TAR accoglie il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha emesso una sospensione cautelare di un provvedimento di sgombero che riguardava una madre e il suo figlio minore. La decisione, giunta dopo il ricorso urgente della famiglia, segna un importante passo in una disputa che era iniziata il 14 marzo, quando la donna ricevette la notifica dello sgombero.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno ha sospeso in via cautelare un provvedimento di sgombero notificato a una donna salernitana e al suo figlio minore, accogliendo il ricorso urgente presentato dal legale della famiglia. La vicenda risale al 14 marzo scorso, quando la donna era stata destinataria di un’ordinanza comunale che intimava il rilascio dell’immobile. Nonostante la comunicazione via PEC dell’avvenuto ricorso, il Comune avrebbe comunque proceduto alla notifica dell’atto, con il coinvolgimento della Polizia Municipale e di altri incaricati. Secondo quanto denunciato dal legale, l’intervento sarebbe stato accompagnato da una forte pressione psicologica, generando uno stato di ansia e stress nella madre e nel minore... 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sgombero sospeso per madre e figlio a Salerno: il TAR accoglie il ricorso

