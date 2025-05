Sgombero Arghillà l' allarme delle associazioni | Serve subito un’alternativa

Le attività di sgombero del Comparto 6 di Arghillà Nord sono in corso, ma le famiglie coinvolte manifestano grande preoccupazione e chiedono urgentemente soluzioni alternative. Le associazioni hanno lanciato l'allarme, sottolineando la necessità di intervenire subito per garantire un futuro stabile a chi vive in questa zona.

Le attività di sgombero del Comparto 6 di Arghillà Nord sono iniziate ufficialmente, ma le famiglie che vi abitano continuano a non avere alcuna certezza sul proprio futuro. A più di due mesi dalla firma dell'ordinanza del sindaco Giuseppe Falcomatà, e con le notifiche di sgombero già consegnate.

Reggio Calabria: sentiamo Giacomo Marino dell' associazione “Un Mondo di Mondi”, su alloggi popolari