Sferisterio e scuola di musica Al Lauro Rossi Fuga in maschera

Lo Sferisterio, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica "Scodanibbio", presenta "Fuga in Maschera", uno spettacolo affascinante dedicato ai bambini della scuola materna, dai tre ai cinque anni. Questa favola musicale, concepita come un'opera da camera, offre un'esperienza coinvolgente e educativa, ideale per avvicinare i più piccoli al mondo della musica e del teatro.

Lo spettacolo vede come protagoniste le tre " maschere " più famose della commedia dell'arte italiana: arlecchino, colombina e pulcinella, le quali si trovano a dover fuggire da un burattinaio, che le vuole tutte per sé nel suo teatro di Marionette. Da questa ' fuga in maschera ' i nostri tre protagonisti affronteranno numerose peripezie ed incontreranno tanti personaggi e animali caratteristici, amici e nemici...

Cartolina 1 - Lo Sferisterio a Scuola